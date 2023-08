Angrep og helikopterulykke tok livet av 36 soldater i Nigeria

Soldatene ble angrepet mandag i den nordvestlige delen av landet, og 25 soldater ble drept i angrepet. Et militærhelikopter som skulle evakuere sårede styrtet deretter under ukjente omstendigheter, noe som tok livet av de elleve som var om bord, opplyser en talsperson for militæret.

Blant de som døde i ulykken var det sju soldater som ble såret i det første angrepet.

Medieoppslag om at helikopteret hadde blitt skutt ned av militante ble avvist av talspersonen som terrorpropaganda.

Angrep fra islamistiske terrorgrupper som Boko Haram forekommer ofte i den nordøstlige delen av Nigeria.