Beredskapssjefen på skogbrannrammede Maui slutter i jobben

Herman Andaya oppgir helsemessige årsaker som bakgrunn for at han slutter i jobben, uten å gi ytterligere informasjon. Oppsigelsen har blitt godtatt av Maui-ordfører Richard Bissen med umiddelbar virkning.

En erstatter skal komme på plass så raskt som mulig, sier Bissen i en uttalelse.

Oppsigelsen kommer bare en dag etter at Andaya gikk ut og sa at han ikke angret på avgjørelsen om å ikke bruke sirener for å advare innbyggerne på Maui om skogbrannen i forrige uke. Brannen ødela nesten hele kystbyen Lahaina og tok livet av minst 111 personer.

Andaya sa at sirenene hovedsakelig skal brukes til tsunamivarsel hvor folk bør trekke opp i høyden. I dette tilfellet hadde det ført folk i retning skogbrannen, ifølge ham.