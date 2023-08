Tyrkiske myndigheter gir en advarsel etter at et russisk patruljebåt avfyrte skudd i retning av et lasteskip i Svartehavet.

Russland bekreftet søndag at det var avfyrt automatvåpen fra deres marinefartøy Vasilij Bykov mot Palau-registrerte Sukru Okan.

Se video: Russland brukte «makt» mot utenlands skip

– Etter denne hendelsen er Russland advart på passende vis om å unngå slike situasjoner som vil eskalere spenningen i Svartehavet, heter det i en uttalelse fra det tyrkiske presidentkontoret torsdag.

Hendelsen skjedde i internasjonalt farvann, og skuddene ble ifølge Russland avfyrt da kapteinen ikke ville stoppe for inspeksjon fra det russiske patruljeskipet.