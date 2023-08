Nord-Korea hevdes å planlegge oppskytinger når USA øver i området

Etterretningstjenesten i Sør-Korea (NIS) ga torsdag i en brifing bak lukkede dører til landets folkevalgte. Her ble det også hevdet at Nord-Korea kommer til å gjøre testoppskytinger av langdistanseraketter en gang i månedsskiftet.

Oppskytingene skal være et svar på en militærøvelse mellom USA og Sør-Korea som starter neste uke, samt et politisk toppmøte på Camp David i USA fredag, hvor også Japan deltar.

Nord-Korea forsøkte i mai å sende en spionsatellitt opp i bane rundt jorda. Nå er de ventet å prøve igjen, også med tanke på å lykkes med dette innen landet feirer sitt 75-årsjubileum 9. september.

NIS sier de har sett tegn til at landet i disse dager tester rakettmotorer som brukes for satellittoppskyting. Etterretningsorganet melder også om usedvanlig høy aktivitet ved to nordkoreanske fabrikker som produserer deler og drivstoff til interkontinentale ballistiske missiler.

Siden starten av 2022 har Nord-Korea foretatt over 100 missiltester. Langdistanserakettene har potensial til å nå fastlandet i USA, men mange analytikere sier nordkoreanerne har noen teknologiske utfordringer igjen å løse for å faktisk få det til.