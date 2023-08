Alle EU-land har i likhet med Norge stengt sitt luftrom for russiske fly som en del av sanksjonene i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina.

Onsdag ble det gjort tre kortvarige unntak fra dette flyforbudet for fly på vei til eller fra den russiske eksklaven Kaliningrad. Disse rutene må normalt flys over Østersjøen mot St. Petersburg for å unngå EU-luftrom.

På grunn av dårlig vær fikk de likevel slippe inn denne gangen, bekrefter Finlands luftfartstilsyn. I en uttalelse takket Russlands luftfartsmyndighet Rosaviatsija nabolandene for hjelpen.