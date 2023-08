Russisk politi har aksjonert mot valgobservatørgruppe

Det er gruppen selv som melder om aksjonene. Blant annet er en av Golos' ledere, Grigorij Melkonjants, tatt inn til avhør.

En rekke boliger knyttet til Golos' medlemmer er dessuten gjennomsøkt, skriver gruppen på sin nettside.

Ifølge Melkonjants' forsvarer er pågripelsen knyttet til Golos' samarbeid med ENEMO, et europeisk nettverk for valgobservatørorganisasjoner. Han oppgir at Melkonjants ennå ikke er siktet for noe, men at han risikerer å bli ilagt blant annet reiserestriksjoner.

Russland holder regionale valg i september. Neste år er det presidentvalg, der det er ventet at Vladimir Putin blir gjenvalgt.