Ukraina sier de venter forgjeves på F-16-fly

– Det er helt åpenbart at vi ikke vil bli i stand til å forsvare Ukraina med F-16-fly i høst og vinter, sier talsmannen Jurij Ihnat.

– Vi hadde store forhåpninger om at disse flyene kunne bli en del av vårt luftforsvar og beskytte oss mot rakett- og droneterroren fra Russland, sier han.

Slik gikk det ikke, til tross for massivt press fra Ukraina på sine vestlige allierte, konstaterer Ihnat.

Ifølge ham er det en viss framgang å spore ved at ukrainske flygere og teknikere «i den nærmeste framtid» vil kunne begynne å få opplæring i bruk av amerikanskproduserte F-16-fly.

Video: F-16: Norge skal trene opp ukrainske piloter

Fortsatt uenighet

Nederland og Danmark leder en koalisjon av elleve Nato-land, blant dem Norge, som har sagt seg villige til å gi slik opplæring.

Landene har ennå ikke blitt enige om hvordan denne opplæringen skal foregå.

Ingen land har heller lovet å forsyne Ukraina med slike fly, men det er kjent at både Nederland, Belgia, Danmark og Norge har faset ut bruken av F-16 og dermed har slike fly å avse.

Vil reise spørsmål om Natos rolle

Å sende jagerfly til Ukraina kan bety at de må ta av fra Nato-flyplasser, påpeker Russlands ambassadør til USA, Anatolij Antonov.

Han mener at manglende infrastruktur og bemanning i Ukraina kan gi behov for at F-16-fly i praksis trenger flyplasser på Nato-territorium for å operere. Det vil reise spørsmål om Natos involvering i konflikten, sier han i en uttalelse.

– Det er ingen infrastruktur for driften av F-16 inne i Ukraina, og antallet piloter og vedlikeholdspersonell man trenger, er ikke der heller, sier Anatolij Antonov via Telegram-kontoen til Russlands ambassade i USA.