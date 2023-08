FN frykter at 2023 blir et dystert år for hjelpearbeidere

Lørdag markeres Verdens humanitære dag. Det skjer på 20-årsdagen for terrorangrepet mot FNs hovedkvarter i Iraks hovedstad Bagdad, der 22 av organisasjonens ansatte ble drept.

Blant ofrene var FNs tidligere høykommissær for menneskerettigheter, den brasilianske diplomaten Sérgio Vieira de Mello. Få måneder tidligere var han utnevnt til FNs spesialutsending til Irak.

150 andre mennesker, blant dem mange hjelpearbeidere, ble såret da en selvmordsbomber utløste en kraftig bilbombe ved Canal Hotel i Bagdad.

Dramatiske følger

– Verdens humanitære dag og bombingen av Canal Hotel vil alltid være en anledning preget av blandende og fortsatt rå følelser både hos meg og mange andre, sier FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths.

Terroraksjonen fikk dramatiske følger. FN trakk i løpet av kort tid de fleste av sine 600 ansatte ut av Irak, og mange hjelpeorganisasjoner fulgte etter.

Angrepet fikk også følger for FN virksomhet i andre konfliktfylte land, der nærværet ble redusert og sikkerhetstiltakene trappet opp.

Farligst i Sør-Sudan

Hjelpearbeidere er fortsatt svært utsatt, viser fersk statistikk fra Aid Worker Security Database , utarbeidet av Humanitarian Outcomes.

Hittil i år er 62 hjelpearbeidere drept, 84 såret og 34 kidnappet. 2023 tegner dermed til å bli like dramatisk som fjoråret, da 116 hjelpearbeidere ble drept på jobb.

Sør-Sudan har i flere år vært det aller farligste landet å jobbe i for hjelpearbeidere. Hittil i år er 22 hjelpearbeidere drept i 40 angrep i Sør-Sudan.

Straffrihet

Sudan følger på andreplass på den dystre lista, med 17 angrep som har kostet 19 hjelpearbeidere livet i år. For hjelpearbeidere i landet er 2023 dermed det mest dramatiske året siden den brutale konflikten i Darfur i årene 2006 til 2009.

Også i Den sentralafrikanske republikk, Mali, Somalia og Ukraina lever hjelpearbeidere farlig, viser statistikken.

I fjor ble det til sammen registrert 444 angrep på hjelpearbeidere i verden, året før 460 angrep.

– Hvert eneste år blir det drept nesten seks ganger så mange hjelpearbeidere som på den mørke dagen i Bagdad i 2003, og det store flertallet av dem er lokale, sier Griffiths.

– Straffrihet for disse forbrytelsene er et arr på vår felles samvittighet. Det er på høy tid at vi begynner å snakke om respekt for internasjonal humanitær lov og gjør noe med straffefriheten som rår, sier han.