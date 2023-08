Pakistanske styrker omringer landsby etter angrep mot kristne

Volden brøt ut etter at noen påsto at de hadde sett en kristen mann rive sider ut av en koran. Han og en venn ble anklaget for å ha slengt koransidene på bakken og for å ha skrevet fornærmelser på noen av dem.

En muslimsk mobb samlet seg og raserte og satte fyr på flere kirker og boliger til kristne. Angrepet pågikk i mer enn ti timer, uten at politiet på stedet ifølge øyenvitner grep inn.

Pakistanske spesialstyrker er nå sendt for å bistå politiet. Jaranwala, som ligger rett øst for Faisalabad, var torsdag omringet, og det er satt opp veisperringer med piggtråd ved innfartsårene.

Over 100 mennesker er pågrepet, anklaget for å ha deltatt i onsdagens opptøyer.

Blasfemi kan straffes med døden i Pakistan, men landet har aldri henrettet noen som er dømt for dette. Mange anklagede er imidlertid lynsjet av rasende menneskemengder opp gjennom årene, og flere politikere er skutt og drept etter anklager om blasfemi.