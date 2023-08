Skogbrann tvinger folk til å evakuere by nord i Canada

– Skogbrannsituasjonen har dessverre tatt en ny vending til det verre, og en brann vest for Yellowknife utgjør nå en reell trussel mot byen, sier miljøminister Shane Thompson i Northwest Territories.

Han ber innbyggerne i Yellowknife om å forlate byen innen fredag. Bare én hovedvei sørover fra byen er nå åpen, og myndighetene setter derfor også inn sivile og militære fly til bruk i evakueringen.

En stor skogbrann befant seg onsdag 17 kilometer fra bygrensa, og det fryktes at den når Yellowknife i helgen.

Trenger regn

Thompson understreker at byen ikke er i umiddelbar fare.

– Men uten regn kan brannen komme til å nå bygrensa i helga, sier han.

– Dersom dere blir værende her lengre, setter dere både dere selv og andre i fare, sier Thompson.

Canadas brannvesen sier at årets brannsesong er den klart verste i landets historie, med dobbelt så stort avsvidd område som i fjor. Det er utsikt til at brannene fortsetter for fullt fram til september, når de normalt avtar.

Dramatisk

Sosiale medier og canadisk fjernsyn viser en oransjefarget, røykfylt dis over regionen, store områder med svartsvidd skog, smeltede frontlykter og avsvidd lakk på biler som folk har brukt for å redde seg før veiene blir stengt.

Flere steder har brannmannskapene måttet trekke seg tilbake etter at branner har blusset opp på nytt på grunn av kraftige vindkast.

Å bekjempe branner i det arktiske Canada er spesielt utfordrende på grunn av enorme avstander, få innbyggere og et lite utbygd veinett.

Enorme områder

Enorme branner har i år spredt seg med stor hastighet over hele Canada, til 13 av landets provinser og territorier. 135.000 kvadratkilometer er svidd av.

Dette er nesten dobbelt så mye som i fjorårets brannsesong, og seks ganger så mye som gjennomsnittet over de siste ti årene.

Fire mennesker har mistet livet i brannene.