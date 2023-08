FSB hevder å ha avverget sabotasje mot kommunikasjonsanlegg

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået RIA er to personer pågrepet, mistenkt for å ha planlagt å sprenge anlegg som tilhører de to telekomselskapene Rostelecom og TransTelecom i Zelenogorsk.

FSB opplyser til nyhetsbyrået at de to er medlemmer av Borgere av USSR, en gruppe som ble stemplet som ekstremistisk av russiske myndigheter i 2022.

Zelenogorsk er en såkalt lukket by med 65.000 innbyggere. Byen var tidligere kjent som Krasnojarsk-45 og har spilt en viktig rolle i landets atomprogram gjennom anriking av uran. For å besøke Zelenogorsk trenger man spesiell tillatelse fra myndighetene.