Hawaii forsvarer at de ikke varslet om brann med sirener

En leder i beredskapsmyndighetene på Hawaii-øya Maui sier sirenene hovedsakelig skal brukes til tsunamivarsel hvor folk bør trekke opp i høyden. Det hadde vært å bevege seg mot brannen, ifølge beredskapsmyndighetene.

Onsdag ble antallet døde i katastrofen oppjustert til 110. Flere barn er blant de døde. Guvernøren på Hawaii, Josh Green, sier at nær 40 prosent av brannrammede områder er gjennomsøkt.

Arbeidet med å gjenåpne skoler og fjerne veisperringer er i gang etter brannen. Minst tre skoler i den brannrammede byen Lahaina skal ha sluppet unna flammene. På flere andre skoler på øya arbeides det med å sikre at skolebygg er trygge og sjekke at vann- og luftkvaliteten ikke er farlig for skolebarna.

Neste uke skal USAs president Joe Biden til Lahaina for å se på skadene.