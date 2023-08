Organisasjon: Taliban har pågrepet ni journalister

– Det er frykt og usikkerhet blant afghanske mediefolk, sier direktør Christian Mihr i organisasjonen.

Ifølge dem har pågripelsene funnet sted i fem provinser de siste elleve dagene. En av journalistene skal være løslatt.

Den afghanske presseorganisasjonen Nai meldte mandag at tre reportere i den sørlige Kandahar-provinsen er pågrepet.

– Det er ingen åpenbar grunn til pågripelsene av disse journalistene, skrev organisasjon i en uttalelse.

Siden Taliban tok makten i landet for drøyt to år siden, har pressfriheten i landet blitt innskrenket kraftig. Hundrevis av journalister har forlatt landet, og over 80 prosent av landets kvinnelige journalister har lagt ned arbeidet.