De fire forsøkte å ta seg inn i Brjansk fylke, melder det statskontrollerte russiske nyhetsbyrået Tass onsdag. Fylket ligger nord for Ukraina og har flere ganger tidligere blitt utsatt for angrep.

Det er tidligere meldt at fire personer ble drept i hendelsen. FSB hevder at gruppen var utstyrt med utenlandske våpen og sprengladninger, og at den planla å utføre provokasjoner og sabotasjeaksjoner på russisk jord.

Meldingen kommer dagen etter at guvernøren i Brjansk, Aleksandr Bogomaz, sa at russiske soldater og sikkerhetstjenesten hadde stanset en gruppe med ukrainere i nærheten av en landsby som ligger drøyt 3 kilometer fra grensen,

Bogomaz oppga da at ingen personer ble drept, men at ukrainske granatangrep i området hadde tatt livet av et husdyr og ødelagt industribygg.

De siste månedene er det blitt meldt om eksplosjoner og angrep i russiske grenseområder nesten hver eneste dag, blant annet i Brjansk. Russiske myndigheter anklager som regel ukrainske styrker eller proukrainske sabotører for å stå bak.