Grønt lys for bygging av anlegg for CO2-fangst i Rotterdam

Porthos-prosjektet er et samarbeid mellom Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Air Liquide og Air Products og blir Europas største anlegg for CCS – fangst og lagring av CO2. Det ventes å redusere Nederlands CO2-utslipp med 2 prosent.

Anlegget skal etter planen fange inn CO2 fra oljeraffinerier og kjemiske anlegg i området og frakte klimagassen til tomme gassfelt i Nordsjøen der den skal lagres.

Miljøaktivistene gikk til retten for å stanse prosjektet fordi de mente at NOx-utslipp under byggingen ville være skadelig for områdets naturreservater og derfor i strid med europeisk miljølovgivning.

Men høyesterett kom fram til at forskning viser at effektene av byggingen vil være begrensede og midlertidige.

Fangst og lagring av CO2 fra storindustrien anses som avgjørende for den nederlandske regjeringens mål om å redusere klimautslippene med 55 prosent i forhold til nivået i 1990 innen 2030.