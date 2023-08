Antallet døde etter skogbrannen på Hawaii har passert 100

Samtidig er bare fire av de døde blitt identifisert, sier guvernør Josh Green til CNN tirsdag.

Green har tidligere sagt at han venter at antallet døde kan komme til å stige kraftig. Skogbrannen er den dødeligste i USA på 100 år.

Nesten alle bygningene i den historiske kystbyen Lahaina, som var hovedstad i kongedømmet på Hawaii tidlig på 1800-tallet, ble ødelagt i branninfernoet.

Tirsdag varslet USAs president Joe Biden at han vil reise til Hawaii så fort han har mulighet. I mellomtiden vil han sørge for at folket på Maui får alt de trenger, lover presidenten.