Danmarks justisminister: – Vi tar al-Qaida-trusselen på alvor

– Vi har et trusselbilde mot Danmark som er alvorlig, og situasjonen har blitt skjerpet den siste tiden, sier justisminister Peter Hummelgaard ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Samtidig understreker han at befolkningen ikke skal frykte et angrep.

– Det er viktig for meg å si at vi har et veldig dyktig og årvåkent politi og etterretningstjeneste, som passer på oss, sier han.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) sa til dansk TV 2 mandag at de var kjent med en oppfordring til gjengjeldelse mot Danmark for koranbrenningene som har funnet sted den siste tiden.

Flere medier meldte at oppfordringen kom fra det militante islamske nettverket al-Qaida, og at den rettet seg mot enkeltpersoner som handler på egen hånd.