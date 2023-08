Rundt 40 personer reddet fra båt ved Kapp Verde

Kappverdiske medier melder at båten forlot Senegal for en måned siden, og politiet sier at det var rundt 100 personer om bord. Båten ble oppdaget mandag rundt 320 kilometer fra øya Sal av en spansk fiskebåt, som varslet myndighetene på Kapp Verde.

Rundt 40 overlevende og flere døde ble funnet på båten, men det nøyaktige antallet er ikke kjent.

– Vi må ønske de levende velkommen med åpne armer og begrave de døde med verdighet, sier helseminister på Kapp Verde, Filomena Goncalves, ifølge nyhetsbyrået Infopress.

Kapp Verde ligger rundt 600 kilometer utenfor kysten av Vest-Afrika på sjømigrasjonsruten til Kanariøyene, som er en inngang til EU.