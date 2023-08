Nord-Korea hevder amerikansk soldat vil søke tilflukt i landet

Ifølge Nord-Korea har soldaten Travis King innrømmet at han ulovlig tok seg inn i landet, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Videre meldes det at King har sagt at han ønsket å komme til Nord-Korea da han skal ha hatt kvaler knyttet til «umenneskelig mishandling og rasediskriminering» i det amerikanske militæret. KCNA hevder også at King var skuffet over ulikhetene i det amerikanske samfunnet.

King har sagt seg villig til å søke tilflukt i Nord-Korea eller i et tredjeland, heter det videre. Etterforskningen av King pågår fremdeles, ifølge KCNA.

Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon sier at de ikke han verifisere at det Nord-Korea sier om King, stemmer. Videre sier departementet at de har fullt fokus på å få soldaten trygt hjem igjen.

– Vi jobber gjennom alle mulige veier for å oppnå dette, sier en talsperson for Pentagon.

Den 23 år gamle amerikanske soldaten, som skulle sendes hjem etter to måneders fengsel i Seoul på grunn av en overgrepsanklage, bykset over grensen under en guidet tur i juli.

Tjenestepersoner i USA har sagt at de tror King krysset grensen med vilje. FN har sagt at de tror den amerikanske soldaten er i varetekt i Nord-Korea.