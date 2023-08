Nord-Korea hevder amerikansk soldat vil søke tilflukt i landet

Ifølge Nord-Korea har soldaten innrømmet at han ulovlig tok seg inn i landet, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Videre meldes det at soldaten har sagt at han ønsket å komme til Nord-Korea da han skal ha hatt kvaler knyttet til det amerikanske militæret, og han har sagt seg villig til å søke tilflukt i Nord-Korea eller i et tredjeland.

Den 23 år gamle amerikanske soldaten Travis King, som skulle sendes hjem etter to måneders fengsel i Seoul på grunn av en overgrepsanklage, bykset over grensen under en guidet tur i juli.

Tjenestepersoner i USA har sagt at de tror King krysset grensen med vilje. FN har sagt at de tror den amerikanske soldaten er i varetekt i Nord-Korea.