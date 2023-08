Tre spionmistenkte bulgarere pågrepet i Storbritannia med en rekke falske pass

Kringkasteren skriver at to menn (41 og 45) og en kvinne (31) fra Bulgaria ble pågrepet sammen med to andre i februar, anklaget for å ha hatt falske ID-papirer.

Dokumentene det skal dreie seg om, er pass, ID-kort og andre dokumenter for Storbritannia, Bulgaria, Frankrike, Italia, Spania, Kroatia, Slovenia, Hellas og Tsjekkia. De tre har bodd i Storbritannia i årevis.

Ifølge BBC ble de pågrepet av etterforskere fra antiterrorenheten i London-politiet og etterforskes for brudd på spionlovgivningen. Det ble til sammen funnet 34 ulike identitetspapirer hos de tre.

Pågrepet igjen

De ble løslatt mot kausjon etter pågripelsen, men ilagt varetektsfengsling igjen etter et rettsmøte i juli, opplyser politiet i London til nyhetsbyrået AFP.

Rettssaken mot de tre starter angivelig i London i januar, og de har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. London-politiet nevner ikke mulige Russland-koblinger i sin uttalelse om saken tirsdag, men opplyser at de tre er siktet for falske ID-papirer.

Den ene mannen (45) har adresse i Great Yarmoth, en kystby tre timer nord for London. På LinkedIn har han oppført seg som eier av et firma som driver med sambandsetterretning. Han har også jobbet i en teknisk stilling i finanssektoren, ifølge BBC.

Jobbet med valg

Kvinnen (31) og mannen (41) har vært samboere, nå senest i forstaden Harrow i London, hvor de blant annet har drevet en bulgarsk-britisk kulturforening. De omtales av naboer som et par, skriver BBC.

Ifølge bulgarske offentlige dokumenter har de også jobbet med håndtering av utenlandsstemmer i London under valg i hjemlandet.

41-åringen omtales som sykehussjåfør, og kvinnen har på sin LinkedIn-profil oppført seg som laboratorieassistent for et privat helseforetak. Naboer sier til kanalen at politiet tidligere i år undersøkte leiligheten deres i over en uke.