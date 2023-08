Tyrkisk journalist fengslet for femte gang

Pehlivan ble tidligere i august beordret i en SMS fra justisdepartementet til å vende tilbake til fengselet tirsdag.

Han ble dermed innesperret på ny i Silivri i utkanten av Istanbul der mange regjeringskritikere sitter.

Tyrkia er blant landene i verden som oftest sender journalister i fengsel, men Pehlivans sak har vakt spesielt sterke reaksjoner.

Hans siste bok «SS» anklager tidligere innenriksminister Suleyman Soylu for å ha forbindelser til organisert kriminalitet. Denne gangen ble han kalt inn for å sone åtte måneder av en dom fra 2020 for brudd på landets etterretningslover.

Pehlivan var tidligere sjefredaktør i Oda TV og har jobbet for avisa Cumhuriyet. Han kan komme til å bli innvilget prøveløslatelse, ifølge advokaten hans.

Pehlivan er den 13. journalisten som fengsles i Tyrkia hittil i år, ifølge Reportere uten grenser (RSF). Landet ligger på 165. plass blant de 180 landene på RSFs pressefrihetsindeks.

19 internasjonale menneskerettsorganisasjoner som jobber for presse- og ytringsfrihet, har tidligere fordømt det de mener er trakassering av Pehlivan.