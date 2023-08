Jenssen, som er stabssjef for Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Brussel, sa i en paneldebatt i Arendal tirsdag, at man må ha noen tanker om hvordan sikkerhetssituasjonen for Ukraina skal være når krigen en gang tar slutt, skriver VG.

– Det er viktig at vi diskuterer oss igjennom dette, sa Jenssen om Ukrainas fremtidige Nato-medlemskap, etter toppmøtet i Vilnius i sommer.

På spørsmål om det er Natos syn at Ukraina må avgi landområder for å oppnå fred med Russland og et fremtidig medlemskap i Nato, viste Jenssen til at diskusjonen om mulig status etter krigen allerede er i gang, og at spørsmål om å avgi territorium til Russland er reist av andre.

– Jeg sier ikke at det må bli slik. Men det kan være en mulig løsning, svarte Jenssen.