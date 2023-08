Sverige gir ny støttepakke til Ukraina

Det gis ammunisjon til materiell som er sendt i tidligere svenske støttepakker, framfor alt til CV90. I tillegg blir det sendt reservedeler. Pakka har en verdi på rundt 3,4 milliarder svenske kroner, tilsvarende knappe 3,3 milliarder norske kroner.

– Ukraina har signalisert til oss at de har svært stort behov for nye støttepakker, særlig for ammunisjon og reservedeler, sier Jonson.

Riksdagen og finanskomiteen er innkalt for å behandle pakka, som er den trettende i rekken. Til nå har Sverige gitt forsvarsbistand for nærmere 17 milliarder svenske kroner.