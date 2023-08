Tysklands utenriksminister dropper Australia-tur etter flytrøbbel

– Vi har forsøkt alt. Dessverre er det ikke logistisk mulig å fortsette reisen til Stillehavsregionen uten det ødelagte flyet. Dette er mer enn irriterende, skriver Annalena Baerbock på X/Twitter. Etter planen skulle hun være i Australia, New Zealand og Fiji i en uke.

Mandag kom hun seg ikke videre etter at flyet hennes – en aldrende Airbus A340 som flys av det tyske forsvaret – fikk problemer etter en mellomlanding. Kort tid etter avgang fra Abu Dhabi oppdaget piloten et mekanisk problem med flyets flaps og måtte snu.

I fjor måtte Baerbock avlyse et møte med sin britiske kollega James Cleverley. Den gangen var det været som satte en stopper for ministerens planer.

Problemflyet som måtte vende tilbake til De forente arabiske emirater fikk også problemer da daværende statsminister Angela Merkel skulle til Argentina for et toppmøte i 2018. En alvorlig feil gjorde at flyet ble satt på bakken, og Merkel kom for sent til G20-møtet. Hun endte opp med å ta rutefly.

Den tyske regjeringen har siden den gangen bestilt tre nye A350-fly fra Airbus. To av dem er allerede i drift.