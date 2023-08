Ny tiltale mot Donald Trump – den fjerde i rekken

Tiltalen mot ham er på 98 sider, skriver CNN. Den kommer etter en to år lang etterforskning i Fulton fylke i delstaten, og en storjury der godkjente tiltalen sent mandag kveld, lokal tid.

Trump tiltales på 13 punkter relatert til forsøk på å undergrave valgresultatet i 2020. Flere andre omfattes også av tiltalen, blant annet Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani og tidligere stabssjef Mark Meadows.

Til sammen er 19 personer nevnt i tiltalen, inkludert Trump.

Tiltalen i Georgia er den fjerde mot Trump på under fem måneder, og den andre med tilknytning til valgjuks i forbindelse med presidentvalget i 2020.

– Nektet å godta tap

– Tiltalte Donald John Trump tapte presidentvalget i USA som ble holdt 3. november 2020. En av delstatene han tapte i var Georgia, heter det i tiltaledokumentet.

– Trump og de andre som er tiltalt i denne saken nektet å godta at Trump tapte, og sluttet seg bevisst og med vilje til en sammensvergelse for å ulovlig endre utfallet av valget til fordel for Trump.

– Denne sammensvergelsen inneholdt en felles plan og hensikt om å begå to eller flere utpressingshandlinger i Fulton fylke, andre steder i Georgia og i andre delstater.

Ti dager

Kort tid etter at tiltalen ble kunngjort, holdt statsadvokat i Fulton fylke, Fani Willis, en pressekonferanse. Der sa hun at Trump og de andre tiltalte har ti dager på å overgi seg frivillig.

– Etter tiltalen og den normale prosedyren i Georgia, har storjuryen utstedt en arrestordre for de som ble tiltalt. Jeg gir de tiltalte muligheten til å frivillig overgi seg innen fredag 25. august klokken 12, sa Willis.

I de andre sakene han har blitt tiltalt i, har det blitt holdt et rettsmøte der Trump har måttet ta stilling til skyldspørsmålet, og det blir trolig også tilfellet her.

På spørsmål om de 19 tiltalte skal stilles for retten sammen, svarte Willis ja. Hun sa også at påtalemyndigheten i Fulton fylke akter å foreslå en dato for rettssaken innen de neste seks månedene.

Telefonsamtale

Etterforskningen i Georgia ble utløst av et opptak av en telefonsamtale til statens valgansvarlige Brad Raffensperger. Der ba Trump ham «finne» det antall stemmer han trengte for å vinne.

Telefonsamtalen fant sted 2. januar 2021, og fire dager senere stormet Trump-tilhengere Kongressen i et forsøk på å hindre at Joe Bidens valgseier ble bekreftet.

Biden vant delstaten Georgia med færre enn 12.000 stemmer.

Mafia-lov

Trump tiltales for brudd på Georgias såkalte Rico-lov (Racketeer Influenced And Corrupt Organizations Act), som vanligvis brukes i saker mot organisert kriminalitet. De øvrige 18 personene er også tiltalt etter denne loven.

Loven gir påtalemyndigheten mulighet til å koble sammen ulike forbrytelser begått av ulike personer og ta ut tiltale mot en større kriminell virksomhet, forklarer The Guardian. Loven pålegger påtalemyndigheten å vise til en kriminell virksomhet som har begått minst to underliggende forbrytelser.

Loven, som det også finnes en versjon av på føderalt nivå, brukes blant annet for å gå etter mafiavirksomhet.

I tillegg blir Trump blant annet tiltalt for å ha oppfordret en offentlig tjenesteperson for å bryte sin avlagte ed, falske uttalelser og innlevering av forfalskede dokumenter.

Trump har flere ganger anklagd statsadvokat Fani Willis i Fulton fylke, som har ledet etterforskningen, for å være politisk motivert.