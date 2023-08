Storjury i delstaten Georgia godkjenner ti tiltaler i valgjuks-sak

Det er ikke kjent hvem de ti personene er eller hva tiltalepunktene går ut på. Det kan ta opp mot tre timer før tiltaledokumentene er ferdigbehandlet, stemplet og blir offentliggjort, skriver The Guardian.

Rettsdokumenter indikerer at storjuryen ikke stemte imot noen av tiltalene som ble lagt fram mandag av påtalemyndigheten i Fulton fylke, skriver CNN.

Publiserte dokument

Tidligere mandag publiserte domstolen i Georgia på sin nettside en liste over tiltalepunkter mot Trump samtidig som storjuryen vurderte saken.

Dokumentet forsvant fra nettsiden etter kort tid, men ikke før nyhetsbyrået Reuters hadde fått tak i det. Dokumentet var datert 14. august, hadde tittelen Trump og oppga at saken var «åpen».

Det to sider lange dokumentet lister opp flere tiltalepunkter som gjelder brudd på Georgias Rico-lov og sammensvergelse for å begå bedrageri.

En talsperson for påtalemyndigheten i Fulton fylke gikk ut og sa at Reuters' meldinger om at tiltalepunktene var reist, var unøyaktige.

Mulig fjerde tiltale

Tidligere president Donald Trump og flere andre personer blir etterforsket i delstaten for et mulig forsøk på å omgjøre valgresultatet i 2020.

Dersom Trump blir tiltalt i Georgia, blir det den fjerde tiltalen mot ham på under fem måneder, og den andre tiltalen som gjelder forsøket på å få omgjort Joe Bidens valgseier.

Etterforskningen i Georgia ble utløst av et opptak av en telefonsamtale til statens valgansvarlige Brad Raffensperger. Der ba Trump ham «finne» det antall stemmer han trengte for å vinne.