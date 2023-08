USA-ambassadør besøkte fengslet amerikansk journalist i Russland

– Ambassadør Lynne Tracy sier at Evan fortsetter å fremstå ved god helse og holder seg sterk, til tross for omstendighetene, sier en talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet.

Tracy møtte Gershkovich i Lefortovo-fengselet i Moskva, litt over en måned etter hennes forrige besøk.

– Nok en gang ber USA Russland om å umiddelbart løslate Evan Gershkovic i tillegg til den urettmessige pågrepne amerikaneren Paul Whelan, heter det videre fra talspersonen.

Whelan er en tidligere marinesoldat som soner en dom på 16 år i straffekoloni i Russland for spionasje.

Gershkovich ble pågrepet i mars og anklages også for spionasje, noe både han og arbeidsgiveren Wall Street Journal avviser. Amerikanske myndigheter mener anklagene er fabrikkert.