Militærkilder: 26 soldater drept i angrep i Nigeria

Åtte soldater ble såret i angrepet, som skjedde søndag i en del av landet der hæren kjemper mot kriminelle grupper, ifølge nyhetsbyrået AFPs kilder.

En talsperson for flyvåpenet sier til at et helikopter som skulle redde de sårede, styrtet i samme område mandag morgen. Kilden oppgir ikke hvordan det gikk med helikopterets besetning og passasjerer.

Helikopteret krasjet i nærheten av landsbyen Chukuba i delstaten Niger, som ligger nord i det sentrale Nigeria.

Delstaten ligger flere hundre kilometer sørøst for Niamey, hovedstaden i landet Niger der en militærjunta kuppet makten i juli.

Ifølge Reuters' kilder i militæret styrtet helikopteret etter at det ble beskutt av banditter.

Væpnede bander er aktive i store deler av det nordvestlige Nigeria, der de begår ran og bortføringer mot løsepenger. Tusenvis av mennesker er drept i angrep her de siste årene.

De islamistiske opprørsgruppene Boko Haram og IS' vestafrikanske fløy er også aktive nord i Nigeria.