Mandag morgen ble to russiske fly møtt av det danske luftforsvaret da de beveget seg i internasjonalt luftrom over Nordsjøen. Det var nederlandsk forsvar som først rapporterte om hendelsen, da flyene var på vei mot luftrommet Nederland overvåker.

Den danske majoren og militæranalytikeren Esben Salling Larsen sier til det danske nyhetsbyrået Ritzau at flyvningen var en russisk maktdemonstrasjon mot Nato.

– Det er Russland som sender et signal om at landet kan ramme oss bakfra, sier han til Ritzau.

Se video: Russisk jagerfly farlig nær amerikansk drone

Nederland meldte om avskjæring

To danske F-16-fly ble sendt på vingene for å identifisere flyene. Nederlandsk forsvar meldte først at danskene avskjærte flyene etter at de beveget seg inn i dansk luftrom, men dette avvises av det danske forsvaret.

Salling Larsen er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, og påpeker at selv om dansk forsvar har mest fokus på å avvise fly i Østersjøen, så må de også følge med på luftrommet i Nordsjøen.

– Russland vet godt at områder i Jylland vil være et militært oppsamlingsområde. Så det er for å vise at man kan ramme området fra begge sider, sier han.

Han opplyser at Russland jevnlig har regelmessige patruljer der de demonstrerer at de kan operere i luften fra Norge og ned langs Nordsjøen. Disse patruljene gjøres ofte med bombefly.

– Det som skaper en bekymring for Nato, er om flyene har kryssermissiler om bord.

Trenger bare å komme på skuddhold

Dansk forsvar har ikke gått ut med hva slags fly russerne brukte mandag.

– De har i virkeligheten ikke behov for å komme så tett på at de krenker luftrommet. De trenger bare å komme i skuddhold til de relevante basene i Nord-Europa, sier Salling Larsen.

I 2022 rykket det norske Forsvarets F-35 fly ut 24 ganger for å identifisere totalt 43 fly nær norsk luftrom.

Sendte russisk jagerfly etter norsk overvåkningsfly

Mandag meldte også det russiske forsvarsdepartementet om at et norsk overvåkningsfly holdt på å krenke russisk luftrom.

Som svar sendte russerne jagerfly for å avverge det norske flyet.

Oberstløytnant Reidar Flasnes ved Forsvarets operative hovedkvarter bekrefter hendelsen, men ikke at det norske flyet nærmet seg russisk luftrom.

– Det stemmer at et norsk P-8 fly ble identifisert av et russisk fly i internasjonalt luftrom over Barentshavet, sier han til NTB.

– Dette er en ren rutineoperasjon der man går på vingene og identifiserer hverandre. Slike operasjoner gjennomføres både av Norge og Russland fra tid til annen, sier Flasnes.