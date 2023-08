Skybrudd krevde mange liv nord i India

Sju mennesker omkom i et jordras utløst av skybrudd i Solan-distriktet i Himachal Pradesh søndag, og ni mennesker er funnet omkommet etter to ras i delstatens hovedstad Shimla. Fire er funnet omkommet i et ras i Hamirpur-distriktet, opplyser myndighetene.

Mange er savnet i rasmassene, og redningsmannskaper jobbet mandag på sprengt i håp om å finne overlevende. Myndighetene sier at de frykter at antallet omkomne vil stige.

Skybrudd er ikke uvanlig i Himalaya-regionen, men eksperter mener hyppigheten øker. De mener også at den globale oppvarmingen bidrar til økt fare for ras og flom fordi store breer i Himalaya smelter.

Definisjonen på skybrudd er at det faller over 100 millimeter regn i løpet av en time, noe som ofte resulterer i styrtflom og skred i fjellområder.

Over 700 veier i området er stengt som følge av vann og ras, og alle skoler i delstaten holdt mandag stengt som følge av uværet.

I nabodelstaten Uttarakhand har monsunsesongen hittil krevd 60 liv, og i juli omkom over 100 mennesker da det nordlige India ble rammet av kraftig styrtregn.