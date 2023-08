– Jeg kommer ikke til å lage noen unnskyldninger for denne tragedien.

Det sa en av de to Demokrat-senatorene for Hawaii, Mazie Hirono i et intervju til CNN på søndag.

Største i verden

I kjølvannet av USAs dødeligste skogbrann på mer enn 100 år, har Hawaiis justismyndigheter uttalt at de starter granskning, og det blir rettet sterk kritikk mot myndighetene - særlig mot at varselsirenene ikke skal ha blitt brukt under første fase av brannen, ifølge NTB.

CNN skriver at det er det største sirenesystemet i verden.

NTB skriver også at Hawaiis beredskapsplan for 2022 beskrev risikoen som lav for at skogbranner rammer mennesker på Hawaii.

– Vet du hvordan jeg fikk vite om brannen? Da jeg så det brant på andre siden av gaten, har Maui-innbygger Vilma Reed (63) uttalt til nyhetsbyrået AFP, ifølge NTB.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra byen Lahaina, som ble særlig hardt rammet. Foto: Matthew Thayer / AP / NTB

Hirono - som lørdag befarte skadeområdet sammen med guvernøren og lederen for det føderale beredskapsbyrået - refererer videre i intervjuet til granskningen som riksadvokaten har satt i gang, og at det fremover vil bli behov for slike gjennomganger.

Men i første omgang fokuserer hun på redningsarbeidet.

Identifisering av ofre

– Vi så en gruppe biler som stod nær vannet, og det er veldig tydelig at passasjerene i bilene mest sannsynlig rømte ut i havet, og jeg har blitt fortalt at minst 12 mennesker ble reddet fra havet i det området, sa Hirono i intervjuet.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Utbrente biler er alt som står igjen etter brannen. Flere rømte fra bilene sine og ut i havet. Her ser vi Hawaiis guvernør, Josh Green, i samtale med Mauis fylkesordfører, Richard Bissen, Jr. Foto: Rick Bowmer / AP / NTB

Hun påpekte også at det fremover vil bli et omfattende arbeid med å gi husly til rammede, samt å identifisere ofre.

Hun understreket at dette var en tid for sorg.

Sammen med en lang rekke ekstremvær denne sommeren, blir denne tragedien satt i et klimaperspektiv. I intervjuet ba Hirono om mer handling for å forebygge slike hendelser, ettersom det er «tydelig at dette skjer over hele verden».

Mandag formiddag steg dødstallet på Maui til 96, ifølge CNN.