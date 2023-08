Løve på rømmen skutt i Sør-Korea

Eieren av gården meldte fra om det savnede kattedyret da han oppdaget at buret var tomt. Politifolk, redningsarbeidere og sivile jegere ble raskt sendt til stedet, opplyser politiet i Goryeong.

Det ble innført ferdselsforbud i et fjellområde man antok at løvinnen hadde søkt til. Mandag ble løven felt nær gården hun hadde rømt fra. Det er ikke kommet meldinger om at løven hadde angrepet noen.

Rovkatten ble sist sett da den fikk mat søndag, og det er ikke kjent når den stakk av.

Det er ingen andre løver på gården, som primært driver med storfe. Eieren sier han fikk løven da han kjøpte gården i fjor, opplyser politiet. Det er ikke avklart om bonden hadde tillatelse til å ha en løve på gården.