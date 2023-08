CNN: Etterforskerne tror Trumps team sto bak da uvedkommende fikk tilgang til valgsystemer i Georgia

Påtalemyndigheten etterforsker forsøkene på å omgjøre valgresultatet i Georgia i 2020. De ventes i neste uke å ta ut tiltale mot en rekke personer. Saken skal da vurderes av en storjury.

Blant dem som er i søkelyset til statsadvokat Fani Willis i Fulton fylke, er flere personer som sto bak inntrengningen i valgsystemet i Coffee fylke i januar 2020.

Ifølge CNN har etterforskerne lenge mistenkt at innbruddet i systemene ikke var noe Trump-supporterne i landlige og sterkt republikanske Coffee tok initiativet til selv. Kanalen melder at de har samlet bevis på at Trumps team trakk i trådene for å skaffe tilgang til sensitiv valgprogramvare.

CNN skriver på sine nettsider at tekstmeldinger og andre dokumenter som legges fram for retten, viser hvordan Trumps advokater og innleide aktører forsøkte å få tilgang til valgsystemene i forkant av 6. januar 2021. De forsøkte å finne noe som kunne underbygge den daværende presidentens påstander om at omfattende valgfusk var årsaken til at han hadde tapt valget.

Seks dager før Trump-støttespillere urettmessig skaffet seg tilgang til valgsystemene, sendte lokale valgfunksjonærer som hjalp dem, en «skriftlig innbydelse» til advokater som jobbet for Trump, viser tekstmeldinger som CNN har fått tilgang til.