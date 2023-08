Ukraina: Sju drept i russiske angrep i Kherson-regionen

Artilleriangrepene søndag skal ha rammet to landsbyer.

I Shyroka Balka, ved bredden av Dnipro, ble et spedbarn på 23 dager og tre andre familiemedlemmer drept – mor, far og en sønn på 12 år. En annen person ble også drept under beskytingen, ifølge innenriksdepartementet i Kyiv.

To andre personer skal ha blitt drept i nabolandsbyen Stanislav. Her ble også en kvinne skadd.

Angrepene søndag kom i kjølvannet av en uttalelse fra Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar som lørdag forsøkte å ta ned ryktene om at ukrainske styrker hadde gått i land på den russiskokkuperte østbredden av Dnipro-elva.

– Nok en gang begynner alt oppstyret fra såkalte eksperter om østbredden i Kherson. Det er ingen grunn til opphisselse, sa Maliar.