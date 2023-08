Eiffeltårnet evakuert to ganger

Den første bombetrusselen kom ved 13.30-tiden lørdag. Tårnet ble evakuert i rundt to timer.

– Det var falsk alarm, folk kan gå inn igjen, sa en politikilde til Reuters da alarmen ble avblåst.

Nyhetsbyrået DPA skrev at omkring 4000 besøkende måtte forlate det kjente landemerket som følge av evakueringen. Alle de tre etasjene og plassen under ble evakuert.

– Det er vanlig prosedyre ved slike hendelser – som riktignok er sjeldne, sa en talsperson for SETE, som har ansvaret for driften av tårnet. Talspersonen fortalte at tårnet ble gjennomsøkt av politi og medlemmer av en bombegruppe. Deretter ble det gjenåpnet.

Rundt 19.30-tiden lørdag kveld kom det en ny bombetrussel.

– Den kom ikke fra samme sted som den første trusselen, sa en kilde som kjenner saken til nyhetsnettstedet Actu17.

Klokken 21 lørdag kveld ble tårnet gjenåpnet enda en gang. Det var da blitt gjennomsøkt på nytt etter at politiet ikke fant noen farlige gjenstander.

Totalt hadde tårnet 6,2 millioner besøkende i fjor.