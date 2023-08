Ecowas avlyser Niger-møte

Avlysningen ble kunngjort etter at Ecowas på et møte torsdag uttalte organisasjonen planlegger å sette sammen en flernasjonal beredskapsstyrke som muligens skal rykke inn i Niger for å gjeninnsette landets demokratisk valgte president Mohamed Bazoum.

Lørdagens møte skulle ha blitt holdt i Ghanas hovedstad Accra, men er nå utsatt på ubestemt tid på grunn av «tekniske årsaker», uttaler regionale militære kilder til nyhetsbyrået AFP.

Det planlagte møtet skulle ha til hensikt å informere Ecowas-lederne om hva militærtoppene anser som «de beste valgene» for aktivering og utplassering av en beredskapsstyrke.

Ecowas har ennå ikke oppgitt noen detaljer om en slik styrke eller fremlagt noe tidsskjema. Lederne i organisasjonen har understreket at de ønsker å få på plass en fredelig løsning.

Den afrikanske union (AU), EU, FNs generalsekretær António Guterres, Frankrike og USA har uttrykt bekymring for situasjonen rundt Bazoum etter at det har kommet meldinger om at presidenten og familien hans holdes fanget i husarrest under dårlige forhold. Guterres sa tidligere i uken at han støtter Ecowas' forsøk på å løse krisen.

Det var i slutten av juli at en gruppe generaler avsatte presidenten og grep makten. Kuppet er blitt fordømt av store deler av omverdenen.