Bjarne (9) fant 1800 år gammel mynt

Funnet ble gjort i fjor sommer. Fredag denne uken ble mynten presentert for publikum, sammen med finneren Bjarne, som nå er ni år gammel.

– Vi vet at denne mynten er noe spesielt her i Bremen. Det finnes kun to andre lignende mynter i Bremen, sa arkeolog Uta Halle fra delstaten Bremens arkeologidepartement.

Hun opplyste at mynten er fra keiser Marcus Aurelius' regjeringstid fra år 161 til 180.

Det er også spesielt at mynten ble funnet utenfor området som tilhørte Romerriket, fortalte hun. Halle tror mynten enten kan ha blitt brukt i handel, eller at den kan ha til hørt en romersk leiesoldat eller ha vært en suvenir som en reisende har tatt med seg.

Funnet er sjeldent ettersom det ikke er så mange steder i dag der barn kan grave i jord utendørs nå til dags, påpekte Halle.

– Barn pleide å leke utendørs mye mer før i tiden, sa hun.

Myntens framtid er ennå ikke avklart og er noe man skal diskutere med guttens familie. Halle selv mener mynten burde utstilles i Bremens delstatsmuseum for kunst- og kulturhistorie.

Bjarne synes det er en bra idé.

– Det vil være litt kjedelig hvis bare jeg kan se den, sa han til pressen fredag.