To barn etterlyst etter å ha kjørt ned restauranteier i Østerrike

Det opplyste påtalemyndigheten i Graz i Østerrike fredag.

To dager før spiste de to tenåringene på restaurant i Linz nord i Østerrike. De forlot lokalet uten å gjøre for seg og satte seg inn i en SUV. Restauranteieren, en 41 år gammel kvinne, stilte seg da opp foran bilen.

Den 16 år gamle jenta tråkket likevel på gasspedalen og kjørte over kvinnen, som ble alvorlig skadd, opplyser politiet.

Bilen var registrert på 16-åringens mor, som bor i Graz, sørøst i landet. I Østerrike kan man få førerkort når man er 17 år gammel.