Under en nylig sending oppfordret den russiske stats-TV-programlederen Vladimir Solovjov til angrep på baser i Nato-land hvor ukrainske soldater får trening.

På X/Twitter ble det delt video av Solovjovs kommentarer, der han oppfordrer til angrep på Storbritannia, Tyskland og Polen.

Som Solovjov påpekte, har NATO-medlemmer brakt ukrainsk militært personell til basene sine for trening, skriver Newsweek.

Storbritannia har trent tusenvis av ukrainere, mens Polen har konsentrert seg om spesialprogrammer og Tyskland har lært opp tropper fra Ukraina i bruk av vestlige stridsvogner.

USA har tilbudt opplæring både innenfor USA og i Ukraina for ukrainsk militære.

Angrep

– Hvorfor angriper vi ikke steder hvor terrorister blir trent, hvis vi sier at dette er en terroriststat, at de er terrorister? Vi sier at terrorister må bekjempes over hele verden, hvor de enn er. Internasjonal lov tillater det. Når amerikanerne finner en terroristbase, uansett i hvilket land, skyter de alt, eksploderer og ødelegger, sier Solovjov.

Programlederen diskuterte deretter at ukrainske soldater har blitt trent i Storbritannia, Tyskland og Polen, og foreslo deretter at baser i disse landene som driver opplæring av ukrainere, bør angripes av russiske styrker.

– Innenfor rammen av internasjonal lov, bryr vi oss ikke om hvor disse terroristene er, sa Solovjov.

Atomvåpen

Solovyov, som også er programleder for en radiostasjon drevet av Kreml, er en kjent russisk propagandist. I fjor skrev USAs utenriksdepartement i en liste som identifiserer personer involvert i russisk propaganda at Solovyov «muligens er den mest energiske Kreml-propagandisten i dag».

Siden starten av krigen i Ukraina har Solovyov kommet med flere bemerkelsesverdige uttalelser, blant annet at ethvert land som prøver å pågripe den russiske presidenten Vladimir Putin over arrestordren utstedt av Den internasjonale straffedomstolen, bør bli truffet med et atomangrep.

Under en diskusjon om at Ukraina angivelig angrep en bro i Krim, sa han at Russland skulle bruke taktiske atomvåpen mot landet.

– Jeg forstår ikke hvorfor vi ikke bruker hele vårt arsenal og alt vi har, hvorfor finner vi opp begrensninger for oss selv hver gang? Hvis våre taktiske atomvåpen gir oss en fordel, er det kanskje på tide? Kanskje vi rett og slett trenger å fyre løs på dem?