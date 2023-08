USAs justisminister utnevner spesialetterforsker for å granske Hunter Biden

Weiss har vært statsadvokat i saken mot Hunter Biden. Garland sier utnevnelsen skjer fordi han ble orientert om at etterforskeren trengte utvidede fullmakter for å komme videre i saken.

Garland sier også at Weiss vil være autorisert til å etterforske alle beslektede saker, og at han også kan ta ut siktelser hvor enn det måtte være nødvendig.

Utnevnelsen skjer samtidig som republikanere i Kongressen har truet med riksrett mot Joe Biden i kjølvannet av ubekreftede påstander om at han har tjent penger på sønnens forretningsvirksomhet.

Weiss ble utnevnt som statsadvokat i Delaware av tidligere president Donald Trump, og har fortsatt etter at Joe Biden tok over. Utnevnelsen til spesialetterforsker gir ham utvidede fullmakter.

Ifølge USAs justisdepartement skal det utarbeides en offentlig rapport i saken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Presidentsønnen har tidligere erklært seg ikke skyldig i to tilfeller av skatteunndragelse. Han er også tiltalt for å ha kjøpt et våpen i 2018, og i den forbindelse uriktig ha opplyst i en egenerklæring at han ikke misbrukte narkotika.

I slutten av juli gikk han tilbake på en tilståelsesavtale han hadde inngått med påtalemyndigheten, etter at en dommer sa at hun ikke kunne godkjenne den slik den var da.