Den føderale dommeren Tanya Chutkan besluttet fredag at USAs tidligere president skal få lov til å snakke offentlig om enkelte bevis som skal brukes i saken mot ham.

Men hun advarte både ham og forsvarerne mot å komme med uttalelser som kan tolkes som et angrep på vitner, eller som uttrykker fordommer mot eventuelle jurymedlemmer.

Trump er tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd knyttet til forsøk på å omgjøre valgnederlaget i 2020.

Vil unngå politisering

– Jeg ber dere og deres klient vise ekstra varsomhet når dere uttaler dere offentlig i denne saken. Jeg vil iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre integriteten til denne rettsprosessen, sa Chutkan.

Hun ga også et stikk til Trumps bruk av sosiale medier til å fremme sine synspunkter på saken.

– Forsvaret til deres klient skal foregå i dette rettslokalet, ikke på internett, sa hun.

Føderale påtalemyndigheter opplyste fredag at de snart kommer til å gi forsvarerne 11,6 millioner sider og opptak med bevis, i tillegg til en harddisk som inneholder bilder fra elektronisk utstyr.

Men Trumps forsvarere og påtalemyndigheten var rykende uenige om hvor mye av bevismaterialet som skal kunne deles offentlig.

Det meste er sensitivt

Chutkan gikk med på at noe av bevismaterialet, men kun det som anses som ikke sensitivt, skal kunne deles offentlig. Samtidig skal det fortsatt være strenge restriksjoner på publisering av sensitivt bevismateriale.

– Denne formen for rammeavtale er helt usedvanlig, sa Trumps advokat John Lauro i en kommentar.

– Vi må innse det faktum at vi er i ukjent farvann, la han til.

Truet etterforsker

Myndighetenes krav om at bevisene skal beskyttes mot offentliggjøring, kom etter at Trump i forrige uke la ut en truende melding i sosiale medier:

– Hvis du kommer etter meg, så kommer jeg etter deg, sto det å lese i et innlegg som var skrevet med store bokstaver.

Etter dette har Trump også angrepet karakteren til spesialetterforsker Jack Smith, som leder etterforskningene mot Trump, både når det gjelder hans opptreden i forbindelse med stormingen av Kongressen og de mange hemmeligstemplede dokumentene som ble funnet på Trumps eiendom i Florida.

Han har også angrepet sin tidligere visepresident Mike Pence, som er et viktig vitne i saken.

Alene i rom

Under fredagens rettsmøte ba påtalemyndigheten også om at Trump ikke skulle få lov til å se på sensitive beviser mens han er alene i et rom. De viste til at han også er tiltalt for med vitende og vilje ha holdt tilbake hemmeligstemplet materiale.

– Han har vist en tendens til å holde på materialet, sa aktor Thomas Windom.

Chutkan besluttet imidlertid at Trump skal få lov til å se på bevisene uten at advokatene hans er til stede, men han skal ikke ha tilgang til elektronisk utstyr når han gjør det.

Det aller meste av bevismaterialet mot Trump anses som sensitivt av amerikanske myndigheter.

– Ikke skyldig

Trump tapte presidentvalget mot Joe Biden, men påsto gang på gang at det skyldtes valgfusk – uten å legge fram dokumentasjon for det.

Han har erklært seg ikke skyldig og har også varslet at han igjen stiller som presidentkandidat i valget i 2024.

Ifølge Trump er alle rettsprosessene mot ham politisk motivert og forsøk på å ødelegge valgkampen hans.