Wagner-gruppen trekker seg ut: Kollaps i avtalen mellom Putin og Prigozjin?

Avtalen mellom president Vladimir Putin og lederen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, kan ha kollapset. Samtidig rapporteres det om at Wagner-gruppen forlater Belarus for å dra til andre områder der leiesoldatgruppen er aktive.

Siden Prigozjin mislykkede opprør i juni har tusenvis av Wagner-soldater angivelig blitt flyttet til Belarus, etter å ha tatt imot Kremls tilbud om benådning i bytte mot eksil.

Men selv om Kreml sannsynligvis vil fortsette å bruke Prigozjins menn, forteller kilder at store deler av leiesoldatgruppen snart kan bli sendt andre steder.

En kanal tilknyttet Wagner-gruppen skrev denne uken på Telegram at flere hundre Wagner-soldater blir flyttet ut av Belarus etter at president Aleksandr Lukasjenko nektet å betale for omplassering av Wagner-soldatene.

Kanalen antyder at noen av soldatene reiser til Voronezj, Rostov-na-Don, Krasnodar, og Libya, skriver Newsweek.

Problemer

Amerikanske Institute for the Study of War (ISW) skriver at flyttingen av Wagner-gruppen kan tyde på at «deler av avtalen» mellom Putin og Prigozjin «har kollapset».

– Brudd i deler av avtalen mellom Wagner, Putin og Lukasjenko indikerer at Putin ikke har klart å løse problemene som oppsto med Prigozjin og Wagner etter Wagner-gruppens opprør 24. juni, sier ISW.

Den russiske hæren, ledet av forsvarsminister Sergei Sjojgu, arbeider angivelig med å integrere Wagner-soldater, utstyr og operasjoner. Prosessen skal foregå både i Russland og i Ukraina , men Wagner-gruppens globale operasjoner skaper angivelig problemer for Moskva.

Ifølge ISW vil Putin sannsynligvis ikke klare å løse Wagner-problemet så lenge spenningene mellom Putins mål om å skille Prigozjin fra Wagner-gruppen og Sjojgus mål om å sikre forsvarsdepartementet full kontroll over Wagner-gruppen og andre styrker som kjemper for Russland består.

«Spekulasjoner om at Sjojgu tar over russiske militæroperasjoner i Afrika fra Wagner-gruppen, vil sannsynligvis bare forsterke spenningene mellom det russiske forsvarsdepartementet og Wagner-personell som reiser tilbake til Russland, i stedet for å overbevise Wagner-personell om å bli en del av det russiske militære i samsvar med den tidligere avtalen», skriver ISW.

En polsk grensevakt patruljerer området ved en metallmur på grensen mellom Polen og Hviterussland, nær Kuznice i Polen. Foto: Michal Dyjuk / AP Photo / NTB

Anspent

En tilbaketrekning av Wagner-gruppen fra Belarus, enten delvis eller totalt, vil markere slutten på en kort, men anspent situasjon på Natos østflanke.

Polen , Litauen og Latvia har alle utvidet sitt militære nærvær ved grensen, i frykt for provokasjoner fra leiesoldatene.

– Ingen vet egentlig ennå, i løpet av de neste to til fire ukene vil ting bli tydeligere. Innsikten vår tilsier at de vil dra på afrikanske oppdrag. Men Putin og Lukasjenko vil bruke Wagner-gruppen til å true Litauen og Polen, sier Franak Viacorka, politisk hovedrådgiver for den eksilerte hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja.

– Dette er akkurat det de ønsker. I stedet for å hjelpe Ukraina handler hele Natos diskusjon om å beskytte grensen. Putin, Lukasjenko og Prigozjin driver en psykologisk operasjon mot Vesten, og de er ganske vellykkede. Ut ifra vår informasjon vil Wagner-gruppen sannsynligvis bli brukt for noen små provokasjoner. Men det er ikke nok til en invasjon. Dette er en del av spillet deres, avslutter Viacorka.