Sør-Afrikas ekspresident var en kort tur innom fengsel

To måneder etter Zuma ble prøveløslatt av medisinske årsaker, måtte han tilbake til fengselet. Han ble løslatt samme dag etter å ha fått ettergivelse på grunn av overfylte fengsler, altså slipper han å sone hele dommen.

Zuma ble fengslet i juli i 2021 etter at han nektet å vitne i en korrupsjonsetterforskning, men han har flere ganger blitt løslatt på grunn av helseproblemer.

Han er også anklaget for korrupsjon i forbindelse med en våpenavtale for over 20 år siden, men dom har ennå ikke falt.