Til tross for at Angela Merkel (69) forlot stillingen som Tysklands forbundskansler for nesten to år siden, betaler fortsatt den tyske stat for flere av hennes utgifter.

Nå melder den tyske avisen Tagesspiegel at Tysklands regjering har brukt nesten 55.000 euro på utgifter knyttet til Merkels hår og sminke siden hun forlot jobben som kansler i 2021.

Med dagens kronekurs tilsvarer dette omtrent 624.922 norske kroner.

34.000 kr hver måned

Ifølge Tagesspiegel benytter Merkel seg av en frilans hår- og makeupartist, som også jobber som motedesigner i Berlin. Så langt i år har utgiftene havnet på 17.200 euro, mens i 2022 lå det på 37.780 euro.

Det inkluderer også utgifter til reise og hotell for stylisten.

Det betyr at den tyske regjeringen bruker rundt 3000 euro – tilsvarende omtrent 34.000 norske kroner – hver måned på den tidligere forbundskanslerens hår og sminke.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz på en pressekonferanse Foto: Markus Schreiber / AP / NTB

Tallene kommer frem fra dokumenter som Tagesspiegel har fått tilgang til etter forespørsel.

Det tyske kanselliet svarer følgende til avisen om de store utgiftene til sminke og hår: «Kostnadsovertakelsen er knyttet til utførelsen av løpende offisielle oppgaver – uavhengig av om de er offentlige eller ikke-offentlige».

Store utgifter også hos Scholz

Også den nåværende tyske forbundskansleren, Olaf Scholz, har store utgifter knyttet til hår og sminke, melder Tagesspiegel.

Hittil i år har regjeringen brukt 21.808 euro – omtrent 247.859 norske kroner – på utgifter til frisyre og sminke for kanselliets representanter.

Ifølge Politico har utgifter knyttet til fotografer, frisører og sminkører steget til rundt 1,5 millioner euro i Scholz første hele regjeringsår i 2022.

Det var nesten 80 prosent mer enn i 2021, det siste året med Merkels regjering.