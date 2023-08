Storbritannias økonomi vokste med 0,2 prosent i andre kvartal

I årets andre kvartal vokste økonomien med 0,2 prosent, skriver Sky News.

I første kvartal vokste den med 0,1 prosent. Bank of Englands prognose er at Storbritannia med nød og neppe unngår resesjon i 2023, men at økonomien i praksis vil ha nullvekst de neste årene.

Inflasjonen i Storbritannia lå på 7,9 prosent i juni, som er høyere enn i mange andre vestlige land. Styringsrenta ligger helt oppe på 5,25 prosent.