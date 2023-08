Ecuador: Alle mistenkte etter drap på presidentkandidat er colombianere

– Alle, inkludert den døde, er colombianere, uttaler politiet til nyhetsbyrået AFP.

Bekreftelsen kom etter at innenriksminister Juan Zapata tidligere torsdag antydet at de mistenkte var utlendinger.

Zapata la da til at «de pågrepne tilhører organiserte kriminelle gjenger», men uten å koble drapet på Villavicencio til noen av de mange gruppene som er kjent for narkotikasmugling i Ecuador.

59 år gamle Villavicencio var tidligere journalist og senere parlamentariker. Han lanserte seg som presidentkandidat tidligere i år og ble skutt og drept idet han forlot et valgkampmøte i hovedstaden Quito onsdag kveld.

Villavicencio var kjent for sin kamp mot korrupsjon. Som gravejournalist bidro han til å avsløre et korrupsjonsnettverk som førte til at tidligere president Rafael Correa ble dømt til åtte års fengsel.

Etter drapet er det nå sju presidentkandidater igjen til valget, som skal holdes 20. august.

Avtroppende president Guillermo Lasso erklærte torsdag en to måneder lang unntakstilstand i landet, og han har bedt USAs føderale politi (FBI) om hjelp i etterforskningen.

Ecuadors geografiske plassering mellom de to store kokainprodusentene Colombia og Peru, kombinert med slappere kontroll, har gjort landet til et senter for internasjonal narkotikahandel.