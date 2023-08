Grønt lys for selvkjørende drosjer i San Francisco

Google-eier Alphabets selskap Waymo og bilprodusenten General Motors' selskap Cruise kan dermed rulle ut robotdrosjer i byen. Det er klart etter en avstemning blant de fire medlemmene i samferdselsmyndigheten California Public Utilities Commisssion torsdag. Tre stemte for og én stemte imot.

Vedtaket trer i kraft med umiddelbar effekt og betyr at de to konkurrerende selskapene nå har tillatelse til å starte drosjevirksomhet med selvkjørende biler innen hele San Francisco by og til alle tider av døgnet.

Cruise og Waymo har til nå kunnet drifte en eksperimentell tjeneste med selvkjørende drosjer, avgrenset av tid og geografiske områder.

Ingen av selskapene kunne etter tillatelsen fra myndighetene torsdag oppgi hvor raskt de kan kaste seg rundt og rulle ut 24-timerstjenester i hele byen.