Biden vil gi kompensasjon til strålingsofre etter atomprøvesprengninger

Biden kom med kunngjøringen i en tale på en fabrikk som produserer vindtårn i Belen i delstaten New Mexico onsdag. Det var i denne delstaten at verdens første atombombe ble testet i 1945.

– Jeg er forberedt på å hjelpe, slik at de berørte kan bli ivaretatt, sa presidenten i talen.

Delstatens rolle i USAs historie som teststed for atomvåpen har nylig fått fornyet oppmerksomhet med filmen «Oppenheimer», som handler om fysikeren J. Robert Oppenheimer og det topphemmelige Manhattan-prosjektet.

Biden så selv filmen i forrige uke da han ferierte i Rehoboth Beach i delstaten Delaware.

Den demokratiske senatoren Ray Lujan fra New Mexico fortalte før Bidens tale om hvordan den første atombomben ble testet på et område like sør for der Bidens besøk fant sted.

Senatoren fortalte i sin tale om behovet for å få på plass en tilføyelse i en eksisterende lov om utbetalinger til mennesker som ble syke som følge av atomprøvesprengninger eller urangruvedrift under den kalde krigen.

– Disse familiene fikk ikke den hjelpen de fortjente. De ble utelatt i den opprinnelige lovteksten. Vi kjemper med alle midler for å få vedtatt en tilføying i lovteksten, sa Lujan.

Biden fortalte i sin tale at han hadde sagt til Lujan at han «står klar til å hjelpe for å sikre at disse folkene blir ivaretatt».