Eksplosjon på fabrikk i Russland

Fabrikken, som produserer optisk utstyr, ligger i byen Sergej Posad, fem mil fra hovedstaden. Eksplosjonen onsdag skal ha blitt utløst i et lager med pyroteknisk utstyr.

– Nå har 52 personer bedt om medisinsk hjelp. Noen har lette knusningsskader fra eksplosjonen, mens noen har brannskader, sier Moskva-regionens guvernør Andrej Vorobjov på statlig TV.

Tidligere på dagen hevdet ordføreren i Moskva at to angrepsdroner med kurs mot hovedstaden var skutt ned. Nødetatene sier imidlertid til Tass at de ikke tror eksplosjonen på fabrikken skyldtes et droneangrep.

Utstyret som produseres på fabrikken, kan angivelig blant annet brukes til militære formål.